La guida turistica più importante al mondo fa tappa in Irpinia: il video

Il team di Lonely Planet arriva in Campania, ma da un ingresso laterale, inedito e inesplorato.

La guida più famosa al mondo che promuove il turismo responsabile lascia a ovest la grandeur di Napoli e il bel mondo della Costiera e si spinge tra le bellezze paesaggistiche, gastronomiche e culturali dell'Irpinia e del Sannio.

Colline, monti, vigneti, sentieri e prelibatezze gastronomiche sotto i riflettori di un viaggio emozionante, penultima tappa del tour che sta attraversando tutta la Penisola.

Un segno di speranza in un momento difficile per il turismo che potrebbe rappresentare un' opportunità per i luoghi poco battuti dai flussi turistici.

"Sarà una stagione irripetibile, sia perché avremo l’occasione di concentrarsi sui luoghi sino ad oggi meno frequentati, ma anche perché potremo visitare quelli più noti in una fase forse meno fitta di turisti - ha spiegato Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia all'Ansa".

Per chi non lo sapesse, Lonely Planet è una casa editrice australiana che diffonde guide turistiche in tutto il mondo, secondo gli esperti la più prestigiosa del pianeta

Questo itinerario post Covid che ha toccato 40 itinerari nazionali con l’obiettivo di raccontare, attraverso il supporto di quotidiani, influencer ed emittenti radio e tv, come lo Stivale stia cercando di riorganizzarsi per l’estate 2020 dopo l’emergenza sanitaria, ha inserito l'Irpinia tra i percorsi da fare assolutamente per vivere un'esperienza sostenibile in una cornice incontaminata e per certi versi ancora segreta.

"Avellino, la città che si adagia elegante in una conca pianeggiante ai piedi del Monte Partenio, che custodisce alcuni dei borghi più belli del nostro paese - scrive la guida. Summonte è uno di questi e il sentiero che porta fino a Campo San Giovanni rivela la dorsale appenninica di questo territorio. Un angolo di Campania segreta dove, tra boschi di castagno e faggio, si passeggia, si fa trekking, si assaggiano i vini locali (l’Aglianico e il Fiano di Avellino) e il tartufo nero del Partenio".

Le tappe

Il team di Lonely Planet è partito il 29 giugno dalla funivia Skyway Monte Bianco per fare poi tappa ad Aosta romana e al Forte di Bard, in Valle d’Aosta; Monferrato, Langhe e Roero, in Piemonte; Ferrara, Comacchio, Pomposa, Ravenna e Rimini, in Emilia Romagna. Il viaggio è proseguito poi nelle Marche, con Ascoli Piceno, Grotte di Frasassi, il lago di Fiastra e Urbino; in Toscana, toccando la Versilia, l’Isola d’Elba e la Maremma.

Ieri è toccato alla Campania, con Benevento e l’Irpinia. Ultima tappa la Basilicata, dove il team di Lonely Planet racconterà le Dolomiti lucane, Matera, Metaponto e Policoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.