Polisportiva Lioni, ufficiale l'ingaggio di Simone Apicella

La Polisportiva Lioni è lieta di annunciare di aver concluso l’accordo per il tesseramento, per la stagione 2021/2022, con la punta esterna Simone Apicella.

Classe 1997, amalfitano, cresciuto nel settore giovanile della Salernitana e proveniente dal Costa D’Amalfi, è un calciatore che Mister Osvaldo Ferullo conosce molto bene, avendolo avuto a disposizione quando era alla guida della compagine costiera.

Apicella è una seconda punta veloce ed esplosiva, la sua qualità migliore, oltre alla generosità, è quella di attaccare la profondità. Nonostante la sua giovane età ha maturato la necessaria esperienza per competere nel Massimo Campionato Regionale.

La Polisportiva Lioni si attende da lui prestazioni importanti sul fronte offensivo.



Il suo innesto rinforzerà ulteriormente il reparto avanzato del nuovo impianto di squadra che la Società sta allestendo per l’imminente stagione di Eccellenza.L’attaccante è entusiasta di cominciare questa sua nuova esperienza in Alta Irpinia dove avrà sicuramente modo di far valere le sue indubbie doti tecniche.