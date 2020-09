Regionali, De Luca: "Ma quali cantieri aperti col decreto di accelerazione della spesa?"

Qualcuno ha detto che sono stati aperti migliaia di cantieri col decreto di accelerazione della spesa. Meglio evitarlo quel decreto. I Comuni che hanno avuto quei contributi alla fine sono rimasti appesi perché non avevano i soldi per completare le opere. Quando siamo arrivati noi al governo della Regione Campania abbiamo dovuto stanziare 360 milioni di fondi dalla nostra programmazione per evitare che quei Comuni andassero in fallimento.

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.