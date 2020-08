Movimento La Rete contro De Luca: "Un Babbo Natale fuori stagione"

Riportiamo di seguito una nota del Movimento La Rete. "Il Governatore De Luca ha smesso i panni del rude sceriffo pronto a sanzionare i trasgressori delle ordinanze regionali e ha vestito gli abiti ben più bonari di un Babbo Natale fuori stagione. Ad ogni ospitata, in questa che si presenta come la campagna elettorale delle promesse, il "buon" governatore non lesina regali promettendo milioni di euro per progetti e ammodernamenti vari. Per il rilancio del Laceno sono pronti 12 milioni di euro, per l'ammodernamento del Presidio Ospedaliero "Landolfi" di Solofra altri 10 milioni, per lo smaltimento delle ecoballe ha dichiarato che i fondi ci sono".

"Sembrerebbe che i problemi della Campania saranno presto risolti, ma intanto ci sono opere finanziate da anni, ma ferme al palo come il depuratore di Caselle in Pittari oppure ancora comuni come Casal Velino che hanno citato in giudizio la Regione per mancati versamenti relativi ad un mutuo per la rete fognaria. Da un lato le classiche promesse elettorali, dall'altro le magagne di un sistema fatto di burocrazia asfissiante e di carrozzoni politici da mantenere in vita, utili soltanto a foraggiare stuoli di pseudo tecnici che rallentano lo sviluppo di intere aree che senza le adeguate infrastrutture sono destinate all'abbandono e alla desertificazione demografica e sociale".