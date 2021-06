Avellino, Festa: "La campagna vaccinale si sposta al Palasport"

Nel corso del consueto appuntamento con la videodiretta del lunedì sera, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha fatto il punto della situazione sulla situazione contagi, sulla campagna vaccinale e sulle prossime iniziative in atto per il capoluogo irpino.

“Parto riferendovi sulla campagna vaccinale ad Avellino. Abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte delle persone che, per il caldo, stanno avendo grandi problemi. Questa mattina, insieme all'Asl, abbiamo effettuato un sopralluogo presso il locali del Paladelmauro. In base alla situazione climatica, vorremmo spostare le attività presso il Palasport. Già in settimana opereremo lo spostamento dell’attrezzatura verso il Paladelmauro”.

Tutti gli altri lavori in città

“Abbiamo finalmente pubblicato la graduatoria definitiva degli alloggi. Questo, sicuramente, non significa che da domani abbiamo gli alloggi che occorrono. Questo consentirà, gradualmente, agli aventi diritto di avere la casa. Questa operazione rende giustizia a tutti coloro che aspettano da molto tempo. Per la Piscina Comunale gli uffici stanno lavorando a un nuovo bando da pubblicare per luglio. Ovviamente, in un periodo difficile come questo, è complicato pensare che qualcuno potesse pagare 25mila euro al mese al comune. Speriamo che possa essere frequentata nel tempo utile. Molte sono state le vicende antipatiche che hanno caratterizzato la piscina ma speriamo di poterla riconsegnare presto alla gente. Stesso discorso per Piazza Castello, dove vogliamo effettuare un intervento nei pressi del Conservatorio. Vogliamo rinsaldare questo rapporto con il Conservatorio. Vogliamo potare il verde per poterlo utilizzare anche per degli eventi. Vogliamo utilizzare anche i fondi regionali per riqualificare il Castello”.

Il rifacimento delle condotte fognarie e il tunnel

Sono stati appaltati i lavori per ripulire il San Francesco, il Fenestrelle e rifaremo le condotte fognarie che mostrano non poche problematiche. Io sono contento dell’interesse che il consigliere Borrelli ha mostrato verso la nostra città e, soprattutto, per il Fenestrelle. Del Tunnel si parla da circa venti anni. Stiamo andando avanti e sarà la nostra amministrazione a inaugurarlo. Saremo noi che riconsegneremo quest'opera alla città".

La chiusura su Fuksas

"Siamo sempre a lavoro per riconsegnare la Dogana alla città. Noi, ormai, abbiamo detto più volte che le polemiche non c'hanno fatto bene. Riuscire a convincerlo a tornare sui suoi passi sarebbe straordinario. Lui ha subito compreso cosa avevamo in mente per la Dogana e, la nostra speranza, è che possa cambiare idea".