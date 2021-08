Tempo stabile in Campania, fine del caldo intenso dal 18 agosto

Stabilità e gran caldo con tanto sole su tutti i settori per l'intera giornata. Temperature senza grandi variazioni in Campania fino al 18 agosto quando le massime diminuiranno di 8/10 gradi.

Come riporta 3bmeteo al Sud la nuova settimana si apre all'insegna del tempo stabile e ampiamente soleggiato su Campania, Calabria e Sicilia; da segnalare solo qualche sterile velatura in transito e, al pomeriggio, locali addensamenti cumuliformi in sviluppo nelle aree interne appenniniche, ma senza effetti di sorta.

L'Italia si mostra ancora una volta divisa. Una nuova perturbazione atlantica, da lunedì 16 agosto si avvicinerà al Nord, accompagnata da correnti più fresche, che soltanto tra mercoledì 18 e giovedì 19 agosto, interromperanno l’ondata di caldo anche al Centro-Sud. Ci aspettano giornate con temperature vicine alle medie stagionali, ventilate e con un drastico calo dei tassi di umidità e quindi dell'afa.

Meteo Avellino 16 agosto

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4411m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.