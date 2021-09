Primo weekend di settembre 'rovinato': temporali in arrivo

Nuovo peggioramento del tempo sulla Campania durante il prossimo fine settimana. Un impulso di aria più fresca ed instabile proveniente da ovest, favorirà il ritorno delle piogge, dei rovesci e dei temporali su tutta la regione, proprio durante il weekend. In particolare, a partire dalla nottata di sabato 4 settembre, le precipitazioni, interesseranno dapprima i settori centro-settentrionali, per poi espandersi al resto della regione durante la giornata.

Nubi e qualche debole pioggia raggiungeranno la Campania già nel corso di venerdì, mostrandosi più estese e insistenti al mattino e in tarda serata. Nel corso di sabato rovesci e temporali faranno capolino sulla Campania, con i massimi effetti lungo il settore costiero, per poi estendersi rapidamente a Calabria tirrenica, Pollino, Sila, Serre e Sicilia settentrionale. Domenica primi segnali di miglioramento in Campania, ancora tante nubi e rovesci intermittenti sui settori tirrenici della Calabria, sul Nordest Sicilia e sui rispettivi comprensori montuosi. Temperature in sensibile diminuzione.

Meteo giovedì 2 settembre Avellino

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4243m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

