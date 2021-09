Prossima settimana tra anticiclone e nuovi temporali

UN INSIDIOSO CANALE DI BASSA PRESSIONE: la depressione atlantica che sarà responsabile nella giornata di domenica di forti condizioni di maltempo al Nord e su parte del Centro, avrà una storia importante sull'Italia anche nella prima parte della nuova settimana, quanto meno fino a mercoledì-giovedì. Essa infatti alimenterà sul Mediterraneo un piccolo ma insidioso canale di bassa pressione che farà perno attorno ad un minimo poco a ovest dell'Italia che continuerà a richiamare da sud o sudovest correnti umide ed instabili. In questo periodo con una superficie marina che vede ancora temperature fino a 27-28°C basta davvero poco per innescare lo sviluppo di temporanei anche a grande scala, sarà quindi inevitabile avere ancora condizioni di maltempo seppur non ovunque e non nello stesso momento.

All'inizio della settimana tra lunedì e martedì sarà proprio il Nord ad avere il tempo più instabile, soprattutto sulle zone alpine e prealpine ma localmente anche in pianura specie Emilia Romagna e basso Piemonte a causa delle correnti orientali che andranno in stau sull'Appennino e le Alpi occidentali. Successivamente tra martedì e mercoledì sarà il Centro ad essere maggiormente interessato da piogge e temporali soprattutto l'area tirrenica mentre tra mercoledì e giovedì sarà soprattutto il Sud a fare i conti con il maltempo che potrebbe rivelarsi anche parecchio intenso. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo al Nord ed al Centro, poi da martedì mercoledì scenderanno anche al Sud. Non è possibile entrare maggiormente nel dettaglio a causa di una evoluzione che dovrà essere confermata nel corso dei prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo ad Avellino

Ad Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3980m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Avellinese - Partenio

DOMENICA: La giornata trascorrerà all'insegna della variabilità con annuvolamenti anche compatti in Appennino e maggiore soleggiamento lungo i litorali. In particolare, sulla Campania, sono attesi isolati e brevi rovesci durante le ore diurne in Appennino. Altrove il cielo si presentare parzialmente nuvoloso con qualche debole fenomeno mattutino sul basso tirreno. In serata aumento delle nubi sull'alta Campania con qualche fenomeno sul casertano entro notte. Temperature stazionarie o in lieve aumento con valori massimi fino a 35°C/36°C in Sicilia. Vento debole dai quadranti meridionali.

