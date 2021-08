Meteo Avellino, cieli sereni per tutta la giornata

L'alta pressione domina ancora ma mostra segni di indebolimento; infiltrazioni umide raggiungono in giornata la Campania portando qualche breve fenomeno su interne e casertano. Meglio su Sicilia e Calabria con sole e clima caldo, eccetto per qualche scroscio di pioggia sulla Sila. Venti deboli intorno Sud con mari poco mossi. Ulteriore aumento termico.

Meteo Avellino

A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4209m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

