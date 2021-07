Meteo, ad Avellino caldo intenso e afa

Previsti cieli sereni per l'intera giornata

Oggi l'anticiclone subtropicale garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le nostre regioni meridionali; su Campania, Calabria e Sicilia previsti cieli sereni per l'intera giornata. Venti deboli a prevalente regime di brezza. Mari calmi.

Meteo Avellino sabato 24 luglio

A Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4490m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa.

