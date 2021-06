Meteo, si apre la settimana di caldo rovente al Sud

Al Sud inizia l’ondata di caldo eccezionale. Avvio di settimana stabile e all'insegna del caldo intenso su Campania, Calabria e Sicilia sotto l'egida dell'anticiclone subtropicale, associato all'afflusso di torride correnti di matrice nordafricana. Da segnalare solo il transito di sterile nuvolosità stratiforme e cieli a dal tipico aspetto lattiginoso per la presenza di ingenti concentrazioni di polveri sahariane in sospensione. Temperature in ulteriore rialzo: in Sicilia possibili picchi di 40-41°C nelle aree interne pianeggianti, con particolare riferimento al settore compreso tra l'Ennese orientale, l'hinterland di Catania e l'alto Siracusano; massime fino a 35-37°C su Piana di Nola, Beneventano, Sibaritide, Crotonese e Locride, qualche grado in meno e afa sostenuta lungo le coste per effetto delle brezze marine. Venti deboli, mari ancora quasi calmi o poco mossi.

Meteo 21 giugno Avellino

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4355m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.