Caldo estremo sulla Campania: quanto durerà?

Generalmente le ondate di caldo eccezionali (sono stati battuti molti record per il mese di giugno) durano poco perché si inseriscono in un contesto di scambi meridiani molto dinamico, ma questa volta l'anticiclone africano avrà pochi rivali che penseranno più a resistere che ad attaccare. L'unica sfida alle temperature estreme di questo e dei prossimi giorni sarà costituita dalla depressione attualmente sulla Francia, responsabile tra l'altro di acuto maltempo sull'Europa occidentale. Questo minimo cercherà di evolvere verso la Germania ma perderà energia e nel suo scontro con il bordo settentrionale dell'anticiclone riuscirà a malapena a scalfirlo portando qualche temporale al Nord.

Questo significa che alle medie e soprattutto basse latitudini quindi il nostro Meridione, il caldo africano non si attenuerà ma anzi, rincarerà la dose specialmente nelle grandi città.

TEMPERATURE MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ: i cambiamenti saranno davvero minimi in queste giornate, per cui potremmo considerarle identiche. Il gran caldo interesserà soprattutto il Centro-Sud e parte del Nord in particolare l'Emilia Romagna e il basso Veneto dove la calura sarà a tratti ancora opprimente. Temperature particolarmente elevate anche a livello percettivo per l'afa al centro con punte anche vicine ai 38-40°C in Umbria. Caldo eccezionale invece al Sud dove la colonnina di mercurio supererà spesso i 40°C specie su Tavoliere, Materano, Cosentino, Catanese.

TEMPERATURE VENERDÌ-SABATO: è atteso un lieve ridimensionamento termico in Sardegna ed al Centro ed al Nord per il passaggio di una linea temporalesca che interesserà prevalentemente Alpi/Prealpi centro orientali. La situazione resta invece immutata al Sud dove ci saranno ancora punte superiori ai 40°C in Puglia, Sicilia, Calabria.

TEMPERATURE DOMENICA E GIORNI SUCCESSIVI: i modelli non sono ancora del tutto concordi sull'evoluzione climatica tuttavia la tendenza potrebbe essere per un lieve ridimensionamento del Caldo anche al Sud per la domenica e il lunedì. Successivamente da martedì in poi il caldo potrebbe tornare a intensificarsi nuovamente.

Meteo Avellino 23 giugno

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4492m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

