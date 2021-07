L'anticiclone africano tende a smorzarsi: temperature in lieve calo

Venerdì ancora sole prevalente e clima caldo su Calabria, Sicilia e Campania con l'anticiclone che tende però a mostrare segni di cedimento, seppur lievi. Da segnalare degli addensamenti nuvolosi in transito ed una modesta attività cumuliforme sulle interne della Sicilia dove non si esclude qualche isolato scroscio di pioggia. Clima caldo con picchi fino a 35-37°C nelle zone interne. Venti che tendono a rinforzare la sera da NO. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Meteo Avellino

A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4554m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Segui gli aggiornamenti su 3BMeteo partner Citynews