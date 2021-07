A Solofra il 2°Raduno Fiat Barchetta

Grande partecipazione per l'evento organizzato dall Pro loco di Solofra

Ieri i barchettisti da ogni angolo della regione, sanza far mancare alcune preziose presenze anche dalla Puglia e dal Lazio, sono giunti a Solofra per il 2° Raduno Fiat Barchetta in memoria di Silvio D'Aniello.

Il programma è iniziato con una visita alla Collegiata San Michele Arcangelo e alla Chiesa di Santa Teresa ed è proseguito con la sfilata per le vie del centro cittadino.

Una giornata di sorrisi emozioni e calore di cui la Pro Loco Solofra ringrazia in modo particolare il barchettista Antonio Esposito che ha fortemente voluto questa seconda edizione nella città della Concia.