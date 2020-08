Un calcio alla malinconia, ultimo appuntamento col 'Torneo Antonio Coppola'

La forza e il valore dello sport ,come potenziale strumento di aggregazione ,di coesione sociale, come occasione per porre in contatto e dialogo diversità culturali, religiose e ideologiche, è sempre più attuale. Su queste basi è nato , riscuotendo grande successo in Irpinia, il “Torneo Antonio Coppola” organizzato a Pietrastornina .

Un calcio alla malinconia e alla valorizzazione delle strutture sportive: 10 le squadre che hanno partecipato, una squadra in rappresentanza anche della città di Avellino. Tutti i comuni limitrofi a Pietrastornina , uno dei paesi più suggestivi del Sud Italia hanno partecipato con una squadra di calcio. Un centinaio i giovani che hanno risposto all ‘ appello e che stanno disputando le gare .

“ Notare nei giovani grande interesse, entusiasmo e partecipazione al torneo , nato per aggregare sempre più i giovani , ma soprattutto la popolazione è davvero emozionante - afferma il Dr .Cav. Antonio Coppola, Presidente Aci Campania e organizzatore del torneo di calcio .

“Lo sport e’ un veicolo di inclusione, partecipazione e soprattutto educa i ragazzi al rispetto delle regole dello sport e della vita, contribuendo alla crescita equilibrata di ciascun individuo. Le splendide zone interne dell' Irpinia vanno valorizzate anche con queste iniziative” conclude il Cav. Antonio Coppola .

Gran Finale sabato alle 21 a Pietrastornina nel campo inaugurato recentemente, dall‘attuale Prefetto di Roma cittadino onorario del paese irpino, Matteo Piantedosi.