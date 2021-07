Morte Danilo D'Argenio, lunedì il rito funebre

Non si placa il dolore e lo sconcerto di Avellino per la morte del ragazzo di appena 22 anni

Non si placa il dolore e lo sconcerto di Avellino per la morte del ragazzo di appena 22 anni, Danilo D’Argenio, colpito da infarto fulminante ieri sera durante una festa di matrimonio a Capaccio. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli amici sulla pagina Facebook del ragazzo. I funerali avranno luogo nella giornata di lunedì 5 luglio 2021, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo alle ore 10,30.

La tragedia avvenuta nella giornata di ieri

Il fatto è successo a Capaccio Paestum. Poco prima della mezzanotte, nel corso di un matrimonio in un noto ristorante della zona. Danilo D'Argenio, parente di uno degli sposi, è morto per arresto cardiaco. Si trovava nella zona del giardino quando avrebbe detto ad altre persone presenti alla festa di non sentirsi bene. Poi è caduto a terra privo di sensi davanti a parenti e amici. L'ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli, attivata dalla centrale operativa del 118, è giunta immediatamente sul posto per tentare di rianimarlo. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il magistrato di turno ha disposto l’immediato rilascio della salma.