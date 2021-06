Mix di vaccini, l'Asl di Avellino: "In Irpinia solo Pfizer per gli Under 60"

L’Asl di Avellino, come da indicazioni regionali, comunica che - per quanto riguarda gli under 60 - la seconda dose del vaccino viene effettuata solo con il vaccino Pfizer.

Solo gli over 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca, ricevono anche la seconda dose con il medesimo vaccino.

De Luca: "La campagna vaccinale rallenta"

"Leggo le ultime dichiarazioni provenienti dal Ministero della Salute sulla vaccinazione eterologa. Solo 4 giorni fa, al quesito posto dalla Regione Campania, si era risposto dicendo che "si deve completare il ciclo vaccinale con l'eterologa sotto i 60 anni", e che questa indicazione era "perentoria". Oggi apprendo che il mix vaccinale sotto i 60, è solo "fortemente consigliato". Si inaugura il vaccino "a la carte". Non commento, perché dovrei andare oltre il codice penale".

Così il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca che, nel corso della diretta Facebook di ieri pomeriggio, aveva altresì specificato:

“Veniamo da una settimana particolarmente effervescente per quanto riguarda la battaglia contro il Covid. Noi abbiamo organizzato, in Italia, un modello organizzativo che non funziona. Noi, al Ministero della Salute, abbiamo parlato con chiarezza. Parlano tutti di Covid. Al di là delle persone, non può funzionare. Abbiamo chiesto che parli soltanto il Ministero della Salute, come in tutti i paesi civili del mondo. La comunicazione arrivata in questi giorni è demenziale. Quando si dice che il vaccino produce più benefici che danni è comunicazione demenziale. Per quanto riguarda AstraZeneca, noi abbiamo ricevuto dal Ministero della Salute la comunicazione che può essere utilizzato dai 18 ai 60 anni. Il 7 aprile è stato raccomandato l’utilizzo agli over 60. A giugno c’hanno detto che il secondo ciclo deve essere effettuato con Pfizer e Moderna. Abbiamo chiesto e ribadiamo di volere una sola voce che parla per tutti gli italiani”.

"Il numero di pecoroni del nostro paese è incredibile"

“Abbiamo sospeso la vaccinazione con vaccini diversi. C’è stato confermato che la seconda dose DEVE essere fatta con un vaccino diverso. Abbiamo chiesto ufficialmente se si deve procedere con la seconda dose di Pfizer o Moderna. È stato confermato che è OBBLIGATORIO. Come era prevedibile, questa confusione ha provocato un rallentamento della campagna vaccinale. Nelle ultime ore, adesso, tutti stanno ponendo al Ministero le stesse domande. Noi non abbiamo raggiunto l’immunità di gregge rispetto al vaccino ma, invece, l’abbiamo raggiunta per quanto riguarda la ragione. Il numero di pecoroni del nostro paese è incredibile”.