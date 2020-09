Furto nella notte, svaligiata una tabaccheria

Questa notte, verso l’1.30, è stato perpetrato un furto in una tabaccheria di Bonito (AV). Forzata la porta d’ingresso, i ladri si sono introdotti nell’esercizio commerciale e rubato tabacchi e biglietti “Gratta e vinci” in corso di quantificazione. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Intercettata ed inseguita la potente Audi utilizzata dai malviventi, che ad Avellino ha fatto perdere le tracce. Indagini in corso.

