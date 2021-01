Esplosione alla Formaggeria Fior di Bontà: l'intervento dei Vvf

Intorno alle ore 06'30 di questa mattina 10 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Fiume ad Atripalda, per una esplosione che ha interessato l'ingresso di un esercizio commerciale del posto. La squadra intervenuta immediatamente, si è accertata che non vi fossero persone coinvolte ed ha messo in sicurezza l'area.