Follia a piazza Kennedy: prima inveisce contro un uomo poi aggredisce un agente

Nella giornata di ieri, un 40enne di Avellino veniva denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto si apprende, l'uomo, a piazza Kennedy, avrebbe inveito contro un 30enne di colore che lo aveva avvicinato per chiedergli una sigaretta. Successivamente, non contento, alla vista delle volanti ha aggredito anche un agente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Starà agli inquirenti interventi sul posto, adesso, ricostruire l’esatta dinamica dell'accaduto.