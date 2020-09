La titolare di un canapa shop denunciata per spaccio

Uno strano via vai nei pressi di un canapa shop di Avellino ha insospettito i Carabinieri che hanno iniziato ad indagare. In effetti molti dei frequentatori del negozio risultavano noti come assuntori di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno quindi deciso di fare un controllo nel negozio e avviare una perquisizione. Sono stati così rinvenuti una cinquantina di grammi di hashish e 400 grammi di infiorescenze di cannabis contenute all’interno di confezioni prive di etichettatura. Tale stupefacente è stato sottoposto a sequestro e per la titolare dell’esercizio è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90.

