Coronavirus, il sindaco di Solofra annuncia un altro caso positivo

Il sindaco Michele Vignola annuncia un altro caso positivo a Solofra sempre riconducibile ad un contatto fuori dal suo comune come già avvenuto nel caso comunicato ieri.

Di seguito la nota del primo cittadino

"Abbiamo ricevuto notizia che un'ulteriore tampone ha avuto esito positivo al covid-19, si tratta di contagio avvenuto nelle medesime circostanze di quello registrato nella giornata di ieri avvenuto fuori dal nostro comune.

Il nostro concittadino sta bene e non presenta particolari sintomi, si trova presso la propria abitazione dove osserverà il necessario periodo di isolamento e cura fino al superamento della positività.

Entrambi i casi sono stati individuati tramite un lavoro di indagine epidemiologica e profilassi portato avanti dall'ASL in coordinamento con i comuni di competenza che è tutt'ora in corso. Sono state attivate tutte le procedure di contenimento previste. L'azione di prevenzione messa in campo dal Comune e dall'Asl continua. La cittadinanza è invitata a collaborare fornendo tutte le notizie e informazioni utili.A tale scopo è attivo il numero della Polizia Municipale 0825 - 582403".