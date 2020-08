Coronavirus ad Atripalda, Spagnuolo: "Continuiamo a usare le mascherine"

Apprendiamo in queste ore di un altro caso di positività ad Atripalda, si rassicura che anche in questa circostanza si tratta di contatto stretto con un positivo, già in isolamento a seguito di rientro dall’estero.

Si invita l’intera comunità ad osservare le misure per la prevenzione e il contrasto al covid-19 e si consiglia l’uso della mascherina nei luoghi chiusi e/o affollati.

Il sindaco

Giuseppe Spagnuolo

