Coronavirus a Contrada, due nuovi positivi al Covid-19

Coronavirus a Contrada. Ecco l'ultimo aggiornamento fornito dall'Amministrazione Comunale relativo all'andamento epidemiologico nel comune irpino in data odierna.

"L'ASL di Avellino mi ha comunicato l'esito positivo di 2 tamponi processati per 2 nostri concittadini che si trovano in isolamento presso le proprie abitazioni dove osserveranno il necessario periodo di cura e isolamento fino all'avvenuta guarigione.

1 tampone negativo per 1 nostro concittadino risultato positivo nelle settimane scorse.

Totale positivi 14.

Totale deceduti 6

Dopo giorni che non si segnalavano nel nostro Comune casi di contagi, quest'oggi il virus ricompare nuovamente ricordando a noi tutti che il traguardo sperato è ancora lontano da raggiungere.

E''evidente il fallimento della politica del #liberatutti!!!

Non abbassiamo la guardia, continuiamo a dimostrare responsabilità per mantenere gli ambiti di azione raggiunti e continuare una lotta che si vince insieme.

#FORZACONTRADA"