Tesori d'Irpinia, il tg itinerante di Rai Tre alla scoperta di Chiusano di San Domenico

Sabato 28 settembre il tg itinerante farà tappa a CHIUSANO DI SAN DOMENICO. Il giornalista Rai Rino Genovese condurrà il telespettatore sulle tracce di San Guglielmo, tra castzlli, vigneti e castagneti fino a giungere sul paradiso irpino, le vette del Monte Tuoro.

Luoghi ancora da scoprire ammirare e valorizzare che il volto del tg tre presenta così in un post su Facebook:

"Passeggeremo nella città che costituisce uno dei vertici del triangolo delle tre M, le tre montagne del paradiso irpino. E poi ci faremo proteggere dal dio Tuoro, e poi saliremo sulla vedetta Guardiafuoco, e poi apriremo le porte della prima casa degli sport estremi, e poi salteremo con le mountain bike dai trampolini montani e praticheremo uno degli sport più adrenalinici del mondo, e poi passeggeremo tra le rocce, e poi pascoleremo le pecore chiusanesi, e poi prenderemo la cagliata e la trasformeremo in formaggio, e poi entreremo nelle cantine dei vini doc, e poi scaleremo il castello longobardo, e poi tra i castagneti scopriremo l’eremo fondato da san Guglielmo, e poi capiremo perché l’imponente chiesa madre è collegata alla “Porziuncola” di san Francesco, e poi ci disseteremo alla fontana vecchia e all’”acqua lemma”, e poi ammireremo portali e murales, e poi capiremo l’importanza della statua dell’emigrante, e poi assaporeremo le castagne che l’anno scorso hanno ottenuto il riconoscimento di marroni igp, e poi prepareremo biscottelle, mogliatielli, il “pizzico e fui” con i fagioli, e poi… e poi, e poi… raccoglieremo fagioli e patate a più di mille metri di altitudine!!".

Sabato 28 settembre, in diretta alle 14. Come sempre Tg Campania. Come sempre Rai tre!!!