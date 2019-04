La bellezza va oltre l'aspetto fisico, Angela Tuccia ce lo racconta "Oltre lo specchio"

Spesso giudichiamo chi si sottopone alla chirurgia estetica. Ma dietro ogni individuo c’è un’anima, spesso un dramma personale. Ce lo racconta Angela Tuccia, che in molti hanno potuto apprezzare sugli schermi di RaiUno al fianco di Carlo Conti ne L'Eredità, oppure nel ruolo di Miriam nella soap di successo Un Posto al Sole. L'avellinese, è in giro per l'Italia per raccontare ciò che ha raccolto nel suo libro “Oltre lo specchio” edito da Il Papavero, con la prefazione di Massimo Giletti e l’epilogo curato dal Dr. Paolo Mezzana. "Non è una biografia, ma è un libro scritto in seguito all’esperienza lavorativa nel campo della medicina estetica e della chirurgia plastica. Il messaggio che voglio trasmettere e’ che la bellezza va oltre l’aspetto fisico...una bellezza dell’anima che si manifesti in un' armonia del corpo e delle forme. Inoltre vorrei sdoganare il pregiudizio sulla medicina estetica e la chirurgia plastica e raccontare il ruolo riabilitativo e sociale di questa scienza, così misteriosa e così magica" dice l'autrice.

Giovedì sarà impegnata a Roma nella rassegna Mente Artistica, giovani donne artiste a confronto presso il Pio Sodalizio dei Piceni mentre domenica 7 aprile dalle 11,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,00 sarà presente a Napoli al Salone del libro Stand S11.