Morte Gianluca Ragno, ad agosto partono gli accertamenti

Nella giornata del 6 agosto avranno inizio gli accertamenti del consulente della Procura per formulare l'esatta ricostruzione dell'incidente avvenuto il 1 luglio, costato la morte di Gianluca Ragno. Il 29enne di Sorpo Serpico era in sella alla sua moto quando, lungo la Variante 7 Bis, ha avuto un violentissimo sinistro con un furgone intento a effettuare una manovra di immissione sulla superstrada.

L'incidente mortale

Lo schianto mortale èavvenuto all'altezza della Variante 7bis di Avellino, nei pressi dell’hotel Belsito. Erano da poco passate le 13, infatti, quando il 29enne originario di Sorbo Serpico, mentre era alla guida della sua moto, ha avuto un violentissimo scontro con un furgone in procinto di immettersi sulla carreggiata della superstrada.

L’impatto è stato tremendo e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono prontamente arrivati gli uomini della Polizia Stradale per tutti i rilievi del caso. Inutili i tentativi di rianimarlo del personale del 118.