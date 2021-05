Tutto pronto per "Sud Motor Expo" l'edizione 2021 presentata in Provincia

Pesentato oggi presso Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino, "Sud Motor Expo" edizione 2021 che si terrà a Calitri il 10 - 11 - 12 Settembre.

Presente il Presidente della Provincia di Avellino l'Avv. Domenico Biancardi. Invitati i comuni di Bisaccia, Aquilonia, Monteverde, Lacedonia, Cairano, Sant’Andrea di Conza, Conza della Campania,Teora, Morra De Sanctis, Andretta, Sant’Angelo dei Lombardi, Lioni, Torella dei Lombardi, Guardia dei Lombardi, Nusco, Rocca San Felice, Bagnoli Irpino, Montella, Calabritto, Caposele, Senerchia, Villamaina, Castelfranci, Cassano.

Intervenuto l'Avv. Stefano Lombardi - presidente di Aci Avellino e il Dott. Gerardo Capozza - segretario generale Aci Italia che hanno reso possibile la presentazione del progetto per la realizzazione del centro di guida sicura ed educazione stradale per disabili con annesso circuito che verrà edificato attiguamente al quartiere fieristico. Entrambi i progetti rappresentano un momento di sviluppo economico e di attrazione turistica notevole per il comune di Calitri oltre che un'importante momento di promozione mediatica per l'intero territorio irpino.