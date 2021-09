Città di Avellino pronta per i primi impegni ufficiali

Continua senza sosta il lavoro in casa del Città di Avellino. La formazione irpina sta lavorando senza sosta per preparare al meglio i primi impegni ufficiali della stagione. L’8 settembre il Città di Avellino sarà impegnato nella seconda giornata della Coppa Italia Dilettanti contro il Salernum Baronissi, dopo aver riposato nel primo turno del gruppetto a tre squadra. Per certi versi sarà già importante vincere per non compromettere la qualificazione agli ottavi del tabellone. L’esordio nel campionato di Eccellenza, invece, avverrà il 12 settembre contro il Calcio Pomigliano 1920.

Ma non solo corsa e sudore, perché la dirigenza irpina sta continuando ad aggiungere pedine importanti alla rosa. La settimana scorsa sono stati ingaggiati l’esperto attaccante Giuseppe Todino, e i giovani esterni d’attacco Ciro Quaranta e Francesco De Gennaro. L’ultimo rinforzo è l’estremo difensore Raffaele Capasso. Classe 2000, nonostante la giovane età, ha già militato in società blasonate della Serie D, vestendo le maglie di Frattese, Ercolanese, Giugliano, Scafatese, Casoria e Mondragone. “Sono molto felice di fare parte di questo progetto - le prime parole del neoacquisto del Città di Avellino -, non vedo l'ora di iniziare. Arrivo in un gruppo molto affiatato e composto da giovani di valore”.