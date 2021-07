La prevenzione in rosa di Amos Partenio arriva a San Giuseppe Vesuviano

Si è tenuta ieri, domenica 18 luglio, un’altra giornata dedicata alla prevenzione in rosa, organizzata dall’Amos Partenio nel comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), che ha ospitato gli ambulatori delle visite senologiche gratuite, effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace, con il supporto delle volontarie e nel pieno rispetto delle norme anti contagio.

In tanti si sono sottoposti ai controlli gratuiti, per questo l’associazione Amos Partenio ringrazia innanzitutto coloro che continuano a credere nel forte valore della prevenzione che può salvare la vita, e il dottor Carlo Iannace che non smette mai di operare sul territorio e sensibilizzare all’importanza delle visite senologiche, sia per le donne che per gli uomini.

Si ringraziano, inoltre, il sindaco del comune di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, il vicesindaco e assessore alla salute, Tommaso Andreoli, e l’assessore ai rapporti con le associazioni, Marica Miranda, per la disponibilità e l’accoglienza. A loro sono state consegnate le t-shirt della Settima Camminata Rosa che si terrà il prossimo 12 settembre, e uno dei pezzi della sciarpa rosa più lunga del mondo, simbolo del grande abbraccio delle guerriere in rosa, che nel 2019 si aggiudicò il Guinness World Record.

Un ringraziamento speciale alle amiche Imma Catapano ed Elisa Prisco, che hanno supportato l’associazione nell’organizzazione degli ambulatori e che hanno accolto volontarie e pazienti con il sorriso.

Vi ricordiamo che è possibile prenotare la t-shirt per la Settima Camminata Rosa presso l’associazione a voi più vicina. Info e contatti disponibili sulla pagina Facebook Amdos Campania.