Regionali, la lista Pd è completa, Ciarcia: "Oltre alle analisi serviranno ponderazione, decisione e concretezza"

Il Partito Democratico ha fatto la sua scelta per le prossime Elezioni Regionali e, quest’ultima, è ricaduta su Michelangelo Ciarcia. Il presidente dell’Alto Calore prevale sull’ex-presidente del consiglio comunale Livio Petitto. Nella giornata di oggi, al termine di un lungo summit e con la benedizione del governatore - Vincenzo De Luca - si è scelto di puntare su Ciarcia.

La lista sarà completata da Antonella Meninno

Adesso, oltre a D’Amelio, Petracca e Ciarcia, tutto lascia intendere che si affiancherà Antonella Meninno, presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda. Questa sarà la lista elettorale del Pd irpino, dopo mesi di attesa e infiniti colpi di scena.

Queste sono state le prime dichiarazioni di Michelangelo Ciarcia:

"Ho accettato la candidatura al consiglio regionale della Campania nella lista provinciale di Avellino del Partito Democratico a sostegno del Governatore, on. Vincenzo De Luca. Ringrazio il Partito Democratico che, a livello provinciale, regionale e nazionale, mi ha chiesto di impegnarmi, accordandomi fiducia in questo difficile snodo della vita democratica nel Mezzogiorno e nel Paese. Ho ritenuto di assumere la responsabilità a cui amministratori locali, iscritti ed elettori irpini mi hanno sollecitato poco meno di due mesi fa, al termine di una assemblea pubblica. In un momento decisivo per le sorti della nostra Regione e delle Aree Interne, sono pronto e a disposizione. Questo pomeriggio a Napoli ho ribadito e certificato la volontà di farmi carico del Progetto Irpinia, dando un contributo alla rielezione dell’attuale Presidente della Giunta Regionale, per un secondo fecondo mandato alla guida dell’amministrazione della Campania. Mi appresto con entusiasmo e determinazione, ma soprattutto con un sentito senso di responsabilità, ad una sfida corale, al fianco di tanti uomini e donne d’Irpinia che credono nel PD. Saremo insieme nella campagna elettorale oggi, come domani in caso di elezione, nello sforzo comune di fornire soluzioni ai problemi sociali delle comunità che vivono nei nostri territori. Il compito che attende le istituzioni e la politica è gravoso in un crocevia complesso della nostra storia nazionale ed europea. Oltre alle analisi serviranno ponderazione, decisione e concretezza. Nei prossimi giorni illustrerò nel corso di una conferenza stampa i contenuti della piattaforma programmatica".