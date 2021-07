Pizzuti, Alaia: "Atto vile contro dirigente aperto al confronto, inquirenti individuino i responsabili

“Al dottor Pizzuti, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Moscati, va la mia piena solidarietà per il vile atto intimidatorio del quale è stato vittima nelle scorse ore. Sono certo che non si lascerà intimorire da chicchessia e continuerà il suo lavoro con la determinazione che lo ha fin qui contraddistinto.” Così in una nota il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Enzo Alaia.

“Confido nel fatto che gli inquirenti accertino celermente chi ha voluto intimidire il dottor Pizzuti e il motivo di un gesto che - aggiunge Alaia - va condannato con fermezza. Non è certo con la violenza che si affrontano i problemi della nostra comunità. Il dottor Pizzuti, d’altronde, ha sempre dimostrato una concreta disponibilità all’ascolto e al confronto con chiunque, anche in una fase complicata com’è quella che ancora stiamo vivendo a causa della pandemia”.

“A lui, dunque, il sostengo mio personale, della Commissione sanità e - chiude Alaia - l’invito a continuare il suo lavoro nell’interesse della comunità irpina.”