Toni ironici tra Festa e il Governatore, De Luca: "Bevo coca-cola, poi mi offri la granita"

Un simpatico scambio di battute quello avvenuto ieri tra il sindaco Gianluca Festa e il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Sembra che dopo gli screzi degli ultimi mesi finiti sulle cronache nazionali a causa degli assembramenti e dei cori da stadio contro Salerno avvenuti a via de Conciliis, tra i due amministratori sia tornato il sereno.

Come riporta il giornalista Antonello Plati su Il Mattino, a margine dell'inaugurazione al Polo Giovani Festa e De Luca si sono salutati amichevolmente davanti al banchetto organizzato per la cerimonia.

Lo scambio di battute

«Adesso bevo la coca-cola, poi mi offri la granita quando il Comune dà l'autorizzazione per aprire il bar». Scherza De Luca riferendosi alla licenza che il Comune dovrà concedere al Polo per l'apertura di un punto ristoro. "Non c'è problema". Risponde Festa con il sorriso che lo contraddistingue.