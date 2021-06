Martusciello (FI): "Tutt'Italia non avrà obbligo di mascherina all'aperto ma la Campania sì, rischiamo di perdere turisti"

Martusciello, tutt'Italia non avrà obbligo di mascherina all'aperto solo la Campania si. Così rischiamo di perdere turisti

"La scelta di De Luca di prevedere l'obbligo della mascherina anche all'aperto, quando in tutt'Italia questo obbligo sarà eliminato, darà l'idea di una Regione ancora a rischio, dove il virus circola ancora, a differenza delle altre regioni. Un turista che dovrà scegliere non verrà in Campania, spaventato da queste limitazioni. De Luca si allinei al Governo e non faccia scelte populistiche". Ha dichiarato Fulvio Martusciello coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli.