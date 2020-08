Giovanni Luigi Davanzo (Campania Libera), si presenta: "Scendo in campo per far sentire la voce della nostra gente"

Giovanni Luigi Davanzo, candidato con la lista Campania Libera, si presenta in vista della sfida elettorale:

"Sono molto lieto della candidatura con la lista Campania Libera. Dopo oltre 20 anni di esperienza maturata nella politica locale, questa scelta è risultata essere la naturale conseguenza. Per tre mandati sono stato assessore presso Avella, il mio comune. Nel corso dell'ultima elezione ho ricevuto circa 500 preferenze".

"Non potevo esimermi dall'intraprendere questo percorso politico. Una passione, quella per la politica, che nasce in giovane età; quando ebbi la fortuna di vivere a pieno la bellezza della mia terra, non soltanto il vallo di Lauro e il Mandamento baianese, ma tutta l'Irpinia. Sono imprenditore agricolo e, affrontandole quotidianamente, ho saputo comprendere pienamente le problematiche che affliggono la nostra terra. Scelgo di scendere in campo per far sentire la voce della nostra gente anche in consiglio regionale".

La presentazione della lista Campania Libera avrà luogo Lunedi alle ore 11:00, presso l'Hotel De la Ville – Avellino.