Franza vs Alto Calore, continua il botta è risposta: "Le continue interruzioni non sono causate esclusivamente dalle condotte vecchie"

"In risposta alla replica #AltoCalore Facciamo chiarezza: l'Alto Calore ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, ha l'obbligo di esercitare l'attività di controllo sull'utilizzo delle risorse idriche, di gestione e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle reti e degli impianti. Appare evidente, dunque, che quanto dichiarato nella nota, che rimanda al comune il compito di verificare le anomalie di consumi idrici, non trova alcun riscontro nello Statuto. Inoltre, le continue interruzioni non sono esclusivamente dovute, così come dichiarato, alla vetustà delle condotte delle reti idriche comunali, bensì principalmente alle continue rotture delle reti adduttrici degli acquedotti esterni, che sono di proprietà regionale, gestite esclusivamente dall'Eic-Alto Calore Servizi Spa, e dunque non di competenza dell'ente locale. Ben consapevole delle difficoltà esplicitate nella nota, è fortemente auspicabile che l'Alto Calore dimostri concretamente la volontà di risolvere questo annoso problema, dando attuazione al programma di ristrutturazione della rete idrica della città di Ariano già approvato con delibera regionale per circa 4 milioni di euro, e che gli "autorevoli" pareri espressi da più parti, fondati sull'autoreferenzialità e sulla presunzione di avere una soluzione per tutto, si tramutino in un concreto senso di responsabilità e collaborazione, di cui ha tanto bisogno la nostra comunità".

Così il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza.