Martusciello (FI): "Indietro non si torna. Rinnovamento intrapreso è la base per la ripartenza"

"L’assenza di qualcuno che dal 1995 è pagato da Forza Italia qualifica chi si è assentato. Non c'è tempo per le polemiche ora andiamo avanti nell’opera di radicamento. Le regionali erano in queste condizioni le elezioni più difficili e per questo voglio ringraziare i 4 candidati. Il loro impegno non va dimenticato ma valorizzato. Lavoriamo su Ariano e poi tireremo le somme. Gambacorta è stato un punto di riferimento leale e concreto" - ha dichiarato FulvioMartusciello commissario provinciale di Forza Italia di Avellino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.