Partito Democratico, Ciarcia presenta "Progetto Irpinia"

Riportiamo di seguito una nota di Area Dem Irpinia. "Le donne e gli uomini del Partito Democratico credono nella possibilità di un concreto rilancio della provincia di Avellino nel contesto più ampio delle Aree Interne della Campania. Sono pronti a collaborare tutti insieme per una svolta con il “Progetto Irpinia”, un programma di idee e proposte elaborate per dare soluzione ai problemi sociali ed economici che la pandemia ha accentuato. In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre, la componente politico-culturale del PD Area Democratica ha promosso una serie di tavoli tematici per approfondire nel merito il “Progetto Irpinia”. Domani pomeriggio è in programma il primo incontro, dal titolo: “Ambiente e Legalità – Sviluppo sostenibile ed Economia circolare per recuperare risorse e creare Lavoro”. Con cittadini, iscritti e amministratori locali, parteciperà Michelangelo Ciarcia, che ha dato la disponibilità nelle scorse settimane a farsi interprete del “Progetto Irpinia” nella Assemblea Legislativa della Campania, raccogliendo l’appello venuto dal territorio. L’appuntamento è per domani a Solofra, dalle ore 18 nella Sala Consiliare “Vincenzo Napoli” in Piazza San Michele, 5.".

