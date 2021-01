Avellino, un anno senza mercato: "Luogo simbolo della socialità cittadina"

Riportiamo la nota di Avellino Prende Parte sulla chiusura del mercato ad Avellino: "Da 365 giorni Avellino è stata privata di uno dei luoghi simbolo della socialità cittadina, il Mercato più grande della Campania! Tutti ricorderanno il lungo braccio di ferro - che va ancora avanti - tra il sindaco e gli oltre 300 ambulanti che non chiedono altro di avere un luogo adeguato dove poter svolgere il proprio lavoro. Ancora una volta la scarsa propensione all'ascolto e alla mediazione ha trascinato le parti in una lunga querelle giudiziaria che non aiuta nessuno e il luogo scelto per il trasferimento - nonostante gli annunci mai effettivamente pronto per il mercato - è apparso inadeguato. Quella del Mercato è stata solo un pezzo del puzzle che ha visto lo spostamento del terminal e il trasferimento - mai realizzato - dell'area di vendita per gli ambulanti a Campo Genova e la conseguente chiusura dell'isola ecologica senza nessun vero motivo logico. Il 2021 sarà l'anno giusto per la rinascita?!