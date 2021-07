Avellino, Festa: "Nei prossimi giorni completeremo le operazioni in vista del bomba day"

Nel corso del consueto appuntamento con la videodiretta del lunedì sera, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Approvate le tariffe TARI. Per quanto riguarda le attività che hanno subito maggiori danni dal Covid abbiamo previsto dei risparmi che vanno dal 10 al 30%. Abbiamo indirizzato li sgravi più importanti verso queste categorie e ci è sembrata la cosa più giusta. Parliamo di un ristoro di 880mila euro. Sicuramente non aumentare le tariffe domestiche è stato complicato ma anche importante. Abbiamo operato nel miglior modo possibile premiando alcune categorie"

La questione pista ciclabile

"Ho dato indicazione di ripristinare la strada di Viale Italia. La pista ciclabile finalmente ripartirà e potremo finalmente utilizzare anche le due stazioni di bike sharing. Dobbiamo guardare avanti. È stato un errore. Abbiamo individuato la soluzione e ora dobbiamo andare avanti. Stiamo immaginando altri interventi per quanto riguarda la pavimentazione in città. Stiamo ultimando i lavori di Quattrograna Est. Stiamo appaltando i lavori di Quattrograna Ovest".

Il cartellone eventi

"Abbiamo immaginato il cartellone ma non lo abbiamo ancora presentato a causa del Covid. I dati sono in leggero aumento ma l'amministrazione presenterà un cartellone più sobrio; dando spazio agli artisti locali. Parlo di rappresentazioni teatrali, di cinema. Stiamo immaginando un evento di Tango. Daremo spazio a mostre d'arte, ai burattini per i più piccoli. Poi ci saranno i fuochi e le luminarie. Stiamo attendendo di capire cosa accadrà con il Covid".

"L'esperimento dell'isola pedonale è andato molto bene. Stiamo raggiungendo un equilibrio. Per quanto riguarda le scuole stiamo immaginando nuove idee. Il 25 sarà il giorno del "bomba day". Il Covid ha rallentato tutto ma, oggettivamente, la pandemia ha impedito le operazioni. Ringrazio la Prefettura. Stiamo informando la cittadinanza per ciò che accadrà domenica. Nei prossimi giorni completeremo le operazioni in vista di domenica".

Scandone Avellino

"Fino a quando potrò lottare per tenere in vita la Scandone non mi arrenderò. Una volta che sarà morta - speriamo mai - mi arrenderò ma, fino a quel momento, andrà avanti. Io ci sto provando a salvarla e continuerò a farlo. L'idea è prendere un titolo sperando che possa essere trasferito alla Scandone. Un titolo si può sempre comprare ma, se la Scandone morirà, non tornerà mai più".