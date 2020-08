Agnese Vietri (Davvero): "Fare concretamente dell'Irpinia un polo d'impresa, turismo e occupazione"

Cari amici, sono stata invitata da Livio Petitto a far parte della squadra che ha costruito per la lista civica DAVVERO-PARTITO ANIMALISTA - ITALIA IN COMUNE a sostegno del Candidato Presidente Vincenzo De Luca. Vi annuncio, pertanto, la mia candidatura.

Inizio questa avventura galvanizzante restando coi piedi per terra e concentrata sul mio personale obiettivo che mi ha portato a scendere in campo: fare concretamente dell'Irpinia, considerata una delle aree interne della Regione Campania, un polo di impresa e turismo, cioè di occupazione.

Non possiamo più permetterci di accontentarci, perché questo ci è stato chiesto di fare se abbiamo sotto i nostri occhi aree Pip a macchia d'olio, siti turistici considerati minori rispetto ai grandi attrattori regionali e costieri, con poche risorse e destinati ad una fruizione mordi e fuggi per di più occasionale.

Se c'è la Politica giusta, si può azionare il processo inverso a tutto questo. Lo dico da mamma e da insegnante: abbiamo il dovere di non lasciare ai nostri figli e ai nostri alunni un'Irpinia spopolata, con pochissime nascite che svuotano anche i banchi.

Io parlerò di un'Irpinia straordinariamente bella che chiede di sedersi tra i centri maggiori della Campania.

Agnese Vietri (Davvero)