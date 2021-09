Tempo instabile a settembre: inizia "l'autunno meteorologico"

L'area anticiclonica presente sull'Europa centro-occidentale si spingerà verso Levante intorno alla metà della settimana, raggiungendo anche l'Italia. Non sarà però duratura, tanto che già a ridosso del weekend si indebolirà parzialmente all'altezza del Centro Europa, lasciando filtrare correnti occidentali più umide e a tratti instabili verso l'Italia. Ne conseguirà un certo incremento dell'instabilità già nel corso di venerdì su Alpi occidentali e medio Tirreno, con piogge e qualche temporale soprattutto sulle regioni centrali. Nel weekend nuove condizioni di instabilità, soprattutto sabato, anche se non tutta Italia vedrà il tempo peggiorare.

Durante il fine settimana le infiltrazioni umide dai quadranti occidentali genereranno un'area depressionaria all'altezza delle nostre regioni centrali, seppur blanda, e si manifesteranno sull'Italia con una spiccata variabilità, caratterizzata da rovesci e qualche temporale nel pomeriggio di sabato sulle Alpi ma soprattutto sulle regioni centro-meridionali peninsulari. Piogge e qualche temporale sembrano ad oggi più probabili su basso Lazio, Campania, Calabria e nord Sicilia, in estensione ad Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Un po' più stabile dovrebbe essere la domenica, salvo nelle ore centrali la possibilità di altri rovesci o locali temporali su Alpi ed estremo Sud, specie nel pomeriggio sulle zone interne della Calabria. In questo contesto le temperature perderebbero alcuni gradi nei massimi al Centro e soprattutto al Sud, mentre potrebbero guadagnarne alcuni sulla Val Padana.

Meteo Campania 1 settembre

Sulle regioni meridionali il mese di settembre si apre all'insegna di in un contesto termico tardo-estivo. Dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, al pomeriggio è atteso il consueto sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia, ivi con possibilità di brevi e isolati acquazzoni a ridosso dell'Appennino Campano e tra Pollino, Sibaritide e Sila. Temperature in flessione nell'entroterra campano, pressoché stazionarie altrove. Venti deboli o moderati da O-NO. Mari poco mossi.

Meteo Avellino

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3752m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

