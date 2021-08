Rovesci e temporali in Campania, schiarite in serata

La perturbazione transita sulle coste Adriatiche ma coinvolge anche le nostre regioni meridionali, segnatamente la Campania dove sono attesi rovesci e temporali. Maggiori schiarite in Calabria e Sicilia seppur locali fenomeni potranno verificarsi su rilievi montuosi e settori tirrenici. Temperature in calo in Campania, stabili con clima ancora piuttosto caldo altrove. Venti moderati da SO, con mari poco mossi o a tratti mossi.

Meteo Avellino 25 agosto 2021

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

