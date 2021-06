Arriva il caldo torrido ad Avellino: temperature fino a 35°C

Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni

La Campania, con l'inizio dell'estate, viene raggiunta da un' intensa ondata di calore che dovrebbe dominare a fasi alterne fino alla fine del mese. L'aria molto calda raggiunge le nostre regioni meridionali alimentando l'anticiclone alla base di un sensibile rialzo termico. Il tempo si presenterà stabile e soleggiato sulla Campania seppur con un cielo a tratti offuscato da nubi alte e stratiformi e da sabbia in sospensione dal deserto. Le temperature sulla Regione saranno ben al di sopra delle medie del periodo e potranno verificarsi valori di temperatura anche prossimi ai 40°C nelle aree pianure interne del beneventano e del casertano. Sulle coste le temperature saranno meno elevate ma qui sarà l'umidità ad aumentare la sensazione di afa con disagio fisico specialmente durante le ore notturne.

AVELLINO: sole e clima caldo su Avellino per più giorni per via dell'anticiclone africano che dominerà il tempo fino a fine mese. Temperature massime che potranno toccare i 34-35°C a metà settimana quando sarà raggiunto l'apice dell'ondata di calore.