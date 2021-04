Ad aprile torna la neve in Irpinia: ecco le immagini

Ondata di gelo artico in Campania e in Irpinia ieri è tornata la neve. Da Nusco a Summonte fino a Monteforte Irpino sono scesi candidi fiocchi di neve che hanno imbiancato le vette del Partenio e i tetti delle case. Le temperature tenderanno a diminuire in Campania con le mimine giovedì e venerdì tra i 2 e i 0 gradi, con possibilità di nevicate sopra i 500 metri. Tuttavia su Avellino oggi spenderà il sole.

Secondo le previsioni di 3bmeteo partner Citynews a Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12.4°C, la minima di 1.3°C, lo zero termico si attesterà a 1067m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.