Meteo, temporali al Nord e caldo e africano al Sud

Al nord instabilità diffusa su tutte le regioni con rovesci e temporali che potranno risultare anche di forte intensità accompagnati da grandinate. Temperature in diminuzione, anche marcata al NO, massime tra 27 e 33.

Al Sud cielo sereno per l'intera giornata su tutte le regioni per la persistenza dell'alta pressione. Temperature in lieve aumento, massime tra 36 e 41.

Un campo di alte pressioni abbraccia ancora la Campania portando tanto sole e clima molto caldo con massime anche oltre i 40°C, clima afoso sulle coste. Ventilazione debole in rotazione dai quadranti meridionali. Mari al più poco mossi.

Meteo Avellino

A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4397m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.