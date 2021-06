Meteo, tempo stabile ed assolato

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale settentrionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale meridionale, pianure meridionali, subappennino e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle pianure settentrionali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4200 metri. Mare poco mosso.

Meteo Avellino 16 giugno

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4129m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.