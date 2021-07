Meteo, nuvole e piogge dal pomeriggio

L'arrivo della parte avanzata di una perturbazione, collegata ad un nucleo d'aria fredda proveniente dal nord Europa, apporterà moderate condizioni di instabilità atmosferica; nuvolosità in aumento sulle nostre regioni meridionali, con piogge sparse su gran parte della Campania, nonché sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia. Venti moderati occidentali. Mari: Ionio mosso, Basso Tirreno poco mosso.

A Avellino oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 6mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3498m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Segui gli aggiornamenti su 3BMeteo partner Citynews