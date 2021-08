Meteo, bel tempo e temperature gradevoli

Contesto meteorologico stabile e per larghi tratti soleggiato su Campania, Calabria e Sicilia per effetto del temporaneo consolidamento dell'alta pressione. Da segnalare ancora locali addensamenti nuvolosi a ridosso dell'Appennino Campano, su Pollino, Sila, Serre e Aspromonte e tra Nebrodi, Etna e Iblei, ma con scarsa probabilità di fenomeni rilevanti. Temperature in sensibile rialzo, specie sulle province del versante ionico, con massime prossime o superiori ai 30-32°C nelle pianure peninsulari e fino a 33-34°C nella Piana di Catania. Venti deboli o moderati, tendenti a disporsi da O-SO. Mari poco mossi.

Meteo Avellino 31 agosto

A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3794m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Segui gli aggiornamenti su 3BMeteo partner Citynews