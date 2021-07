Inizio settimana instabile, poi ritorno del caldo sulla Campania

La perturbazione che, dopo aver causato forte maltempo sul cuore d’Europa, ha portato molta instabilità anche in Italia, nei prossimi giorni si allontanerà verso est e sul nostro Paese, piano piano, tornerà ad allungarsi l’alta pressione. Ecco allora che a caratterizzare il tempo non saranno più i temporali quanto piuttosto il sole e il caldo.

Intanto l'inizio della settimana sarà caratterizzato da tempo ancora instabile sulle nostre regioni meridionali, con piogge e locali temporali su gran parte di Campania e Calabria; qualche precipitazione è attesa ancora in Sicilia, specie su Messinese e comparto etneo. Temperature in lieve ripresa nei valori massimi in Sicilia, stazionarie altrove. Venti moderati settentrionali. Mari ancora molto mossi.

Meteo lunedì Avellino

A Avellino oggi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 11mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3857m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

